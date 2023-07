Sabina Jeszka znów została mamą! Gwiazda „Mam talent!” pochwaliła się zdjęciem noworodka!

Sabina Jeszka została mamą!

Sabina Jeszka to wokalistka, która zdobyła sławę i rozpoznawalność za sprawą swoich występów w 3. edycji „Mam talent!”. Utalentowana wokalistka oczarowała swoim głosem telewidzów, dzięki czemu udało jej się dotrzeć aż do finału! Mimo iż nie udało jej się wygrać programu, zyskała spore grono fanów, którzy do dziś śledzą przebieg jej kariery.

Prywatnie wokalistka od 2017 r. jest żoną fotografa Karola Małeckiego, a rok później na świat przyszła ich córka Anastazja. Kilka miesięcy temu 35-latka podzieliła się radosną nowiną. Celebrytka za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że jest w drugiej ciąży.

Okazuje się, że niedawno Sabina Jeszka powitała na świecie swoją drugą pociechę. 17 lipca na świecie pojawiła się jej druga córeczka, której postanowiła nadać imię Gaja. Wokalistka pochwaliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych i pokazała zdjęcie swojej drugiej pociechy.