„Sanatorium miłości 6”. Janina i Tadeusz oficjalnie się rozstali! Wszystko przez Tadeusza?

Rozstanie Janiny i Tadeusza z „Sanatorium miłości 6”

Za nami wielki finał „Sanatorium miłości 6”. Po ostatnim odcinku randkowego show dla seniorów wszystko wskazywało na to, że Janina oraz Tadeusz, którzy błyskawicznie przypadli sobie do gustu, będą kontynuować swoją romantyczną relację, jaką nawiązali w programie. Widzowie jednak byli przekonani, że to właśnie Janina i Tadeusz mają największą szansę na miłość. Niektórzy im wręcz wróżyli ślub, jak np. Iwonie i Gerardowi z 2. edycji „Sanatorium miłości”.

Niestety kilka dni temu pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że związek Janiny i Tadeusza to już przeszłość. Jak wówczas informował serwis Shownews.pl, zarówno Janina i Tadeusz, jak i reszta seniorów z ekipy „Sanatorium miłości 6”, nie znalazła miłości.