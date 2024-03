„Sanatorium miłości 6” odcinek 2. Andrzej gwiazdorzy? Mężczyzna działa na dwa fronty?

„Sanatorium miłości” - co się wydarzyło w 2. odcinku?

Seniorzy idą w tango

2. odcinek „Sanatorium miłości 6” rozpoczął się od wizyty Andrzeja i Tadeusza u Janiny i Małgosi. Czyżby w końcu miała nastąpić integracja? Andrzejowi Gosia ewidentnie wpadła w oko! Marysia i Teodozja też postanowiły lepiej poznać panów z turnusu, więc poszły w tango! Dosłownie, to był roztańczony poranek w „Sanatorium miłości”! Jak się bawić, to się bawić.

Tadeusz lekiem na całe zło?

Tutaj nie ma czasu na bezczynność. Miłość nie zna dnia, ani godziny! Poczekalnia u lekarza to też doskonałe miejsce do nawiązania damsko-męskich kontaktów i lepiej się poznać. Dlatego Tadeusz postanowił porwać Janinę i... uciekli od lekarza, aby pomówić na osobności! Mężczyzna szybko zaczął forsować dotyk, jednak kobieta szybko sprowadziła Tadeusza na ziemię, że dopiero się poznają i nie będzie nic deklarować. A może coś z tego będzie? Motyle w brzuchu już są!

Wyznanie Andrzeja

Później przyszedł czas na Martę Manowską, która oznajmiła uczestnikom, że czas na zrobienie zdjęć portretowych. Trzeba było dobrać się pary, ale nie każdy był usatysfakcjonowany... To był ten moment, w którym Andrzej postanowił wyznać przed całą grupą, że mieszka w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej i nie ma swojego domu. Życie go nie rozpieszczało, ale mierzy się z tym i nie wstydzi się tego, co robi i gdzie mieszka. Nie każdemu to wyznanie przypadło do gustu, bowiem Ryszard odebrał je jako... chwalenie się!