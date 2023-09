„Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej” odcinek 2. Wzruszająca relacja macochy i nastolatki! Komu tym razem pomoże Izabela Janachowska?

Przez ostatnie lata Marcin samotnie opiekował się swoją córką. Świetnie odnalazł się w roli ojca, ale z czasem zaczął zauważać, że brak kobiecej ręki w domu odbija się na wychowaniu nastoletniej Mileny. Gdy doszło do zapoznania córki i przyszłej żony Marcina, dziewczyny niemal momentalnie złapały wspólny język, a Milena wkrótce zaczęła traktować Olę jak mamę. Ich pełną ciepła i zrozumienia relację docenia nie tylko sam Marcin, ale także jego bliscy, którzy widzą ile światła i miłości wprowadziła Ola do tej rodziny. Zobaczcie przedpremierowy fragment z nadchodzącego odcinka!

Za nami 1. odcinek programu „Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej”. Agnieszka i Marcin z Katowic. Ona ma za sobą trudną przeszłość, on – burzliwą młodość. Teraz, kiedy oboje mają już siebie i dużą…

Aleksandra to kobieta z bagażem ciężkich, życiowych doświadczeń. Te przeżycia nie wpłynęły jednak na jej pogodę ducha. To właśnie wewnętrzne ciepło i troskliwość Oli najbardziej ujęły Marcina, gdy para spotkała się po raz pierwszy kilka miesięcy temu. Oboje odnaleźli w sobie nawzajem spokój i miłość, których brakowało im w poprzednich związkach. Pomimo wczesnego etapu ich relacji, czują, że piękne uczucie, które ich połączyło będzie trwać wiecznie i jak najszybciej chcą wziąć ślub. Jednak na 2 tygodnie przed tym wielkim dniem, jest jeszcze sporo do przygotowania. Czy Izabeli Janachowskiej uda się spełnić wszystkie marzenia młodej pary w tak krótkim czasie? Przed jakim wyzwaniem zostanie postawiona dekoratorka Izabela Kurdyła? I czy Ola jest gotowa na metamorfozę, którą przygotował dla niej zespół „Ślubnego pogotowia”? Przekonacie się już w najbliższą niedzielę!