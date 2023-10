„Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej” odcinek 5. Ślub w tak młodym wieku!? Dwudziestolatkom zaśpiewała sama Justyna Steczkowska!

„Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej” odcinek 5. - co się wydarzyło?

„Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej” odważnie wyruszało w trasę w nowe, nieznane rejony. Tym razem wezwanie o pomoc przybyło od Klary i Mikołaja, dwudziestolatków, którzy mimo, iż niejedno w życiu wycierpieli, to kochają się do szaleństwa!

Klara jest młodą, 21-letnią artystką. Od niedawna prowadzi własne studio tatuażu. Pomimo młodego wieku, bardzo szybko się usamodzielniła. Zmusiła ją do tego sytuacja życiowa – wychowywała się bez rodziców. To dopiero Mikołaj pokazał jej, co oznacza prawdziwa miłość i troska o drugą osobę. On zajmuje się logistyką, a w wolnych chwilach uczy się sztuki tatuażu od partnerki. Klara i Mikołaj poznali się jeszcze na szkolnym korytarzu. Ale dopiero kilka lat później, gdy trafili na siebie w aplikacji randkowej, ich serca zabiły mocniej. Od tego czasu wszystko szybko się potoczyło. Zaręczyli się rok temu, po zaledwie 9 miesiącach związku. Pomimo nieprzychylnych komentarzy odnośnie ich poważnych deklaracji w tak młodym wieku, są pewni swojej decyzji. Najchętniej spędzaliby razem każdą sekundę i nie wyobrażają sobie życia osobno.