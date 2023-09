Spektakularny wernisaż Gianniego Versace! Wśród gości dawno niewidziany Tomasz Jacyków! Gdzie można obejrzeć wystawę?

Tomasz Jacyków na wernisażu Gianniego Versace!

Gianni Versace to ikona mody i popkultury. Mistrz maksymalizmu. Dla świata high fashion napisał nową definicję luksusu – adekwatną do społecznych zmian, których był częścią. Oryginalne kreacje, ubrania i akcesoria z najsłynniejszych kolekcji Gianniego Versace będzie można zobaczyć na retrospektywnej wystawie w Starym Browarze w Poznaniu od 1 września 2023 r. Ten prestiżowy projekt jest częścią programu na 20. urodziny poznańskiego centrum – jednej z najbardziej unikalnych galerii handlowych w Polsce.

Kim był Gianni Versace?

Gianni Versace , czyli Giovanni Maria Versace, urodził się 2 grudnia 1946 w Reggio Calabria we Włoszech. Światem wstrząsnęła wiadomość o jego tragicznej śmierci 15 lipca 1997 w Miami Beach na Florydzie. Został on zastrzelony na schodach własnego domu, przez seryjnego zabójcę Andrew Cunanana.

To właśnie on stał za sukcesem i legendą domu mody Versace. Przepych, nowoczesny barok i niezwykle kobiece fasony - to znaki rozpoznawcze projektów Gianniego. Emanowała od nich klasa, szyk i bogactwo, a także dbałość o najmniejszy detal.