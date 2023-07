„Śpiewające fortepiany”. Rudi Schuberth był niegdyś gwiazdą telewizji! Jak dziś wygląda jego życie? Wiadomo, czym się zajmuje!

Teren na którym znajdujemy się jest zróżnicowany krajobrazowo, a charakteryzuje się pagórkowatością, obfitością jezior, rzek, lasów i łąk co sprawia, że jest to idealne miejsce do wypoczynku przez cały rok. Amatorzy wędkowania, grzybobrania, spacerów, jazdy na rowerze, a także koneserzy ciszy i pięknych widoków znajdą tu dla siebie prawdziwy raj na ziemi - czytamy na stronie gospodarstwa.