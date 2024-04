Tadeusz Drozda i Ewa Drozda są razem od ponad 50 lat! „Nie zdążyliśmy się sobie znudzić”

Kim jest Tadeusz Drozda

Tadeusz Ryszard Drozda to urodzony 3 kwietnia 1949 r. w Brzegu Dolnym polski satyryk, komik, standuper, aktor i konferansjer, który debiutował w stworzonym przez siebie i Jana Kaczmarka wrocławskim kabarecie Elita. Dobrze znają go widzowie Telewizji Polskiej, z którą współpracować zaczął w latach 70. XX w. W latach 90. był z kolei już twórcą i prezenterem programu Dyżurny Satyryk Kraju w Polsacie, prowadził również program Śmiechu Warte w TVP1 oraz talk-show Herbatka u Tadka emitowany w TVP2 i TV Polonia. Niewielu może wiedzieć, że największy hit Krzysztofa Krawczyka - „_Parostatek_” - to jego właśnie dzieło, a jego bratem ciotecznym jest... Cezary Żak, syn siostry matki Drozda.

Tadeusz i Ewa Drozdowie: dekady miłości

Prywatnie Drozd ma w życiu znacznie ważniejszą rolę: męża i ojca. Swoją ukochaną Ewę poznał jeszcze w liceum! Wówczas jednak jeszcze nie było mowy o płomiennym uczuciu. - Byliśmy bardzo dobrymi uczniami, uprawialiśmy sporty, chodziliśmy na SKS i na język niemiecki. Choć czasem umawialiśmy się do kina albo na potańcówki i podobaliśmy się sobie, w tamtym okresie nie byliśmy jeszcze parą, raczej przyjaciółmi - przytacza słowa żony satyryka serwis VIVA!. Ich drogi rozdzieliły się na kolejnym etapie kształcenia; ona poszła na Uniwersytet Wrocławski, on - na Politechnikę Wrocławską. Tam zdobył tytuł inżyniera elektryka o specjalizacji wysokie napięcia.

Zawsze sobie żartuję, że jak kiedyś jacyś architekci i archeolodzy odkopią pozostałości po tym domu, to stwierdzą, że to dzieło porąbanego architekta, bo na początku to był mały, fajny dom. Ale rodzina się rozrastała i razem z dziećmi przybywały dobudowywane pokoje - przytacza słowa z wywiadu Drozda serwis VIVA!.

Dom wymagał bowiem remontu, na który ponoć nie chciał się zgodzić. Ewa Drozd niespecjalnie się tym zakazem przejęła i pod jego nieobecność dokonała takich zmian, że satyryk miał mieć problem z rozpoznaniem własnego domu. A trochę go nie było, ponieważ małżeństwo miało jasny podział obowiązków: ona zajmuje się domem i córkami, on - zarabianiem pieniędzy na potrzeby rodziny. Występował wszędzie, nawet w USA, ale zdarzały się potknięcia. - Miałem hotel na Florydzie, który niemalże zbankrutował. Udało mi się go sprzedać, ale z dużą stratą - nie krył Drozda.