Tak dziś wygląda grób Jerzego Bińczyckiego. O mogile słynnego „Znachora” nikt już nie pamięta? Widok może wielu zaskoczyć

Tak dziś wygląda grób Jerzego Bińczyckiego

To, jak bardzo ceniony za życia był Jerzy Bińczycki, świetnie widać po jego nagrobku. Okazały pomnik widać z daleka. Na jego szczycie znajduje się płaskorzeźba przypominająca o powiązaniu Bińczyckiego z krakowskim teatrem. Miejsce spoczynku aktora często jest celem pielgrzymek we Wszystkich Świętych wszystkich tych, którzy byli fanami talentu Jerzego Bińczyckiego. To właśnie w okolicach 1 listopada nagrobek aktora tonie w zniczach, podobnie jak miało to miejsce w 1998 roku.