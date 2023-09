Tak mieszka Anita Nowicka! Gwiazda „Sanatorium miłości” pokazała nam swój dom. Kominek, pianino, rodzinne pamiątki i nie tylko

Dom jest moją oazą spokoju, uważam, że moje mieszkanie ma duszę. Portret moich kochanych dziadków ze strony mamy jest dla mnie bardzo ważny. To ludzie, którzy stworzyli fundament moich wartości. Jak mam różne wątpliwości, to patrząc na nich wiem co chcieliby mi powiedzieć. Żyj w zgodzie ze sobą i prawdą. Drugi ważny element mojego domu to pianino. Moja mama dała mi wykształcenie w szkole podstawowej muzycznej, to ważny fundament w życiu, mając dodatkowo takie „skrzydła”, dużo łatwiej żyć. Jak gram na pianinie czuję, jakbym unosiła się do góry z radości - powiedziała nam seniorka.