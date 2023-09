Tak mieszkał wójt Kozioł z serialu „Ranczo”! Kultowa posiadłość istnieje naprawdę. Zobacz zdjęcia nieruchomości

W serialu „Ranczo” Cezary Żak dał aktorski popis, wcielając się w dwie role jednocześnie: braci Kozioł, wójta i księdza. Dom tego pierwszego budził skrajne odczucia! Wszystko za sprawą wnętrz, które były idealnie dopasowane do nowobogackich gustów jego mieszkańców. Zobaczcie jak wygląda naprawdę!

„Ranczo” - gdzie jest dom serialowego Kozioła?

Wieś Latowicz Rozstanki. To tu, w domu pod numerem 33, mieszka były wójt, a później senator, Paweł Kozioł, w którego postać wcielał się w serialu „Ranczo” Cezary Żak. Dom i okalający go ogród, pełen krzewów ozdobnych i kwiatów, jest prywatną posesją. Właściciele wynajmowali go od pierwszej serii „Rancza”, kiedy to ich dom „wygrał casting" na rezydencję wójta Wilkowyj. Założenia scenograficzne były od początku jasne - dom powinien w jak największym stopniu odzwierciedlać gust wójta i jego żony Haliny Kozioł (Viola Arlak). Boazeria, wzorzyste kanapy, kredens zastawiony porcelaną, dowieszone przez rekwizytora kiczowate obrazki na ścianach - to niektóre elementy scenografii jakie można zauważyć przekraczając próg domu. Jego centrum stanowi salon, gdzie realizowana jest większość scen. „W salonie dokonaliśmy najmniej adaptacji, bo od początku pasował do postaci Wójta i Wójtowej. Naszym autorskim pomysłem scenograficznym jest plansza z szablami. Na co dzień dostosowujemy scenografię do potrzeb kadru, są to niewielkie korekty. W większości operujemy wyposażeniem znajdującym się w domu. W przeciwieństwie do innych obiektów, gdzie wchodzimy w puste ściany i meblujemy przestrzeń od zera, jak na przykład w dworku Lucy" - opowiadała dekoratorka wnętrz Agata Kapturkiewicz-Mrowiec.

Przez salon przewinęło się już mnóstwo gości - zarówno sprzymierzeńców, jak i wrogów senatora, oraz liczni adoratorzy jego córki Klaudii (Marta Chodorowska). -W naszym domu byli już prawie wszyscy aktorzy „Rancza", cała ławeczka - Franciszek Pieczka, Leon Niemczyk, Piotr Pręgowski, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus. Poza tym Ilona Ostrowska, Artur Barciś i wielu innych - wspominała właścicielka domu Anna Skarżyńska.

W domowych pieleszach senator może pozwolić sobie na całkowity luz. Zamiast w garniturze i pod krawatem, zastajemy go po domowemu - w piżamie i szlafroku. Właśnie przy śniadaniu omawiał z żoną, która od dłuższego czasu jest w Wilkowyjach wicewójtem, ważne kwestie polityczne, ćwiczył przed lustrem przemówienie i snuł plany kupna dworku. -W tym domu najwięcej spraw załatwia się przy śniadaniu, kiedy wszyscy są jeszcze razem. Potem się rozjeżdżamy - Halina do swojego urzędu a ja do Warszawy do biura senatora - opowiadał Cezary Żak. Dekoratorka wnętrz potwierdza, że w domu senatora i na plebanii kręconych jest najwięcej scen konsumpcyjnych. Rekwizytor planu zajmuje się wówczas przygotowywaniem wystawnych śniadań czy obiadów. Do posiłków wykorzystujemy naszą filmową zastawę - porcelanę, sztućce, obrusy, serwety - aby niczego nie potłuc i nie poplamić gospodarzom - powiedziała Agata Kapturkiewicz-Mrowiec. Przy stole nie tylko się je, ale i obmyśla polityczne strategie. A że zbliżają się wybory, jest nad czym główkować. Właśnie z niezapowiedzianą wizytą wpadł na kawę Arkadiusz Czerepach, szef biura senatorskiego i współtwórca Polskiej Partii Uczciwości. Czy hasło „Kozioł na prezydenta!" ma szansę się ziścić? -Czerepach robi wszystko, aby wójt awansował i to najwyżej jak to jest w naszym kraju możliwe. Sukces wójta to sukces Czerepacha. Jeżeli senator Kozioł zostanie prezydentem, to Czerepach nie może być nikim innym jak tylko premierem tego kraju. Może nareszcie będzie dobrze - żartował na planie Artur Barciś.

-„Prezydent? To byłby dla mnie dobry materiał do grania. Poza tym mamy w historii naszej polityki takie przykłady, że byłoby co grać i z kogo czerpać - stwierdził Cezary Żak.

Dumą senatora Kozła jest również ogród przed domem, z charakterystycznym oczkiem wodnym. Cezary Żak, podobnie jak jego bohater, lubi odpoczywać w ogrodzie, który jest dla niego oazą spokoju. -Mój prywatny ogród jest już posadzony od A do Z. Dbam o niego. Wycinam rośliny, które za bardzo przerosły. Bardzo lubię spędzać czas w swoim domu i ogrodzie. A że nie mam zbyt blisko sąsiadów, mam jednocześnie poczucie, że nie jestem podglądany. Z moją popularnością to dla mnie komfort psychiczny - przyznaje. Gdyby jednak scenarzyści postanowili zrobić z senatora prezydenta, to musiałby on pożegnać swój dom z ogródkiem i zamienić go na Pałac Prezydencki.

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl Autor: Ewa Jaśkiewicz/AKPA

Monika Richardson