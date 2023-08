Tak się bawią, gdy nie łapią przestępców! Ewelina Ruckgaber, Monika Miller i Łukasz Strzałka zachwycili modnymi stylizacjami!

„Gliniarze” prywatnie! Tak się bawią poza planem

„Gliniarze” to serial, który pokochali Polacy! Fani codziennie śledzą losy swoich ulubionych detektywów, z przejęciem oglądając sensacyjne pościgi i policyjne akcje. Równie chętnie, widzowie śledzą to, co robią prywatnie ich ulubieni aktorzy. Ostatnio na imprezie marki kosmetycznej pojawiła się serialowa Natalia (Ewelina Ruckgaber), Żaneta (Monika Miller), oraz Michał (Łukasz Strzałka). Młodzi aktorzy chętnie pozowali do zdjęć, pokazując swoje modne stylizacje!