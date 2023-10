„Tak to leciało!”. Agata Dąbrowska zaśpiewała i wygrała! To trzeci taki przypadek w historii programu!

Agata Dąbrowska wygrała główną nagrodę w „Tak to leciało!”

W niedzielne popołudnie widzowie TVP 2 byli świadkami niezwykłego wydarzenia. Tego dnia został wyemitowany odcinek „Tak to leciało!”, w którym wystąpiła Agata Dąbrowska.

Nie był to jednak jej pierwszy występ w tym programie. Kobieta wystąpiła w muzycznym show TVP 12 lat temu jako 19-latka i wygrała wówczas saksofon, którego sama nie mogła sobie kupić. To mocno wpłynęło na jej życiowe plany, przez co porzuciła pomysł, by zostać nauczycielką w przedszkolu i wybrała szkołę muzyczną. I to właśnie z tym samym saksofonem można było ją oglądać w niedzielnym odcinku „Tak to leciało!”. Co ciekawe, gdy Agata pojawiła się na castingu do „Tak to leciało” była w 9. miesiącu ciąży. Dziś Stefan jest już na świecie. Agata jest też mamą 3-letniej Konstancji oraz córeczki – którą straciła i którą nosi „w sercu”.