Agata Rubik została na lodzie? Rubikowie wrócą do Polski? Mamy komentarz! Redakcja Telemagazyn

Piotr i Agata Rubikowie to jedna z najbardziej znanych par polskiego show-biznesu. Od wielu lat ich całe życie jest właściwie publiczne i obserwowane przez całą Polskę, więc nic dziwnego, że Rubikowie w 2023 roku postanowili na stałe wyprowadzić się do Stanów Zjednoczonych. Jednak, jak donoszą plotkarskie media, Agata Rubik chciała w USA zrealizować pewien projekt, a wszystko wskazuje na to, że... została na lodzie! Czy to prawda? Mamy komentarz samej zainteresowanej.