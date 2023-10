Tak wygląda żona Bogdana Kalusa. Katarzyna Kalus już od ponad 30 lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z gwiazdą „Rancza” Karol Gawryś

Bogdan Kalus to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce. Choć wiele osób kojarzy go z jego roli w „Ranczu”, to już mało kto wie, jak wygląda jego życie prywatne. Okazuje się, że aktor już od ponad 30 lat jest szczęśliwym mężem. Kim jest jego ukochana?