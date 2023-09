Tak wyglądają ukochane polskich skoczków narciarskich. Piękne, oddane i skore do poświęceń!

Tak wyglądają ukochane polskich skoczków narciarskich

Skoki narciarskie to obok piłki nożnej i siatkówki, najchętniej oglądana dyscyplina sportowa w naszym kraju. Wszystko zaczęło się od słynnej przed laty małyszomanii. Kolejne sportowe sukcesy Adama Małysza przyciągały przed telewizory miliony widzów, którzy z wypiekami na twarzy oglądali występy naszego skoczka. Choć słynny orzeł z Wisły już dawno zakończył karierę, to ma on dziś godnych sportowych spadkobierców, dzięki którym skoki narciarskie niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła. To właśnie oni w ostatnich latach dostarczali polskim kibicom najwięcej radości. Nie można zapomnieć jednak o innych naszych skoczkach. Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł czy Klemens Murańka - oni też nie raz sprawili naszym kibicom miłą niespodziankę.