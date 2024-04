„Nasz nowy dom 22” odcinek 16. Pani Ewa ma raka, a jej córkę maltretował mąż! Kobieta mieszkają w ruderze!

W czasie terapii, pod nieobecność pani Ewy, były mąż pani Eweliny znęcał się nad nią i dziećmi. Podczas jednej z awantur kobiecie pomogła sąsiadka i ten impuls dał Ewelinie siłę do podjęcia walki o siebie i dzieci. Dzisiaj męża już nie ma, a pani Ewa wróciła do domu rodzinnego i kobiety wspólnie budują życie od nowa.

Pomaga im druga córka pani Ewy – Karolina, która nie mogąc znieść, że najbliżsi mieszkają w fatalnych warunkach, zgłosiła rodzinę do programu Nasz Nowy Dom. Dom rodziny nie dość, że bardzo malutki, to jest w bardzo złym stanie, a dach pokryty jest rakotwórczym eternitem. Ekipa Marty będzie miała przed sobą nie lada wyzwanie. Czy wraz z Przemkiem podołają wyzwaniu? Efekty tej niesamowitej metamorfozy z pewnością Was zaskoczą!