Tak wyglądała pierwsza sesja zdjęciowa Oliwii Bieniuk i Anny Przybylskiej. Już wtedy córka aktorki miała zadatki na prawdziwą gwiazdę

Tak się zmieniała Oliwia Bieniuk

Jakiś czas temu na swoim InstaStories Oliwia Bieniuk pochwaliła się kadrem z pierwszej wspólnej sesji fotograficznej ze swoją mamą. Dziewczynka miała wówczas raptem tylko kilka lat. Mimo to już wtedy świetnie czuła się przed obiektywem.

Urodzona 18 października 2002 roku Oliwia Bieniuk to córka nieżyjącej już aktorki Anny Przybylskiej i piłkarza Jarosława Bieniuka . Dziewczyna już od najmłodszych lat była oswajana ze światem show-biznesu. Nie raz towarzyszyła swojej mamie na planach zdjęciowych, czy sesjach fotograficznych. Już wtedy było wiadomo, że Oliwia na poważnie myśli żeby pójść w ślady Anny Przybylskiej.

Anna Przybylska była jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. Jej nietuzinkowa uroda zniewalała i to właśnie ona sprawiła, że Ania Przybylska z miejsca stała się gwiazdą telewizji. Zobaczcie, jak…

Teraz, kiedy Oliwia jest już dorosła, zaczyna wcielać plan swój plan podboju polskiego show-biznesu w życie. Dziewczyna ma już na swoim koncie udział w niejednej kampanii reklamowej, a na poważnie zaistniała w mediach, kiedy to wystąpiła w 12. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, gdzie w parze z Michałem Bartkiewiczem zajęła 3. miejsce. Ponadto jakiś czas temu Oliwia zaliczyła także aktorski debiut na srebrnym ekranie, w serialu „Gliniarze”.