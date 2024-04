„Taniec z gwiazdami”. Michał Danilczuk zasłynął jako taneczny partner geja. Prywatnie jest związany z prawdziwą pięknością!

Michał Danilczuk stworzył pierwszą jednopłciową parę w polskim „Tańcu z gwiazdami”

Michał Danilczuk to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać telewidzom. Urodzony 14 lutego 1992 roku tancerz jest jednym z najjaśniejszych punktów ostatnich edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. W obecnej odsłonie tanecznego show jest on tanecznym partnerem Julii „Maffasion” Kuczyńskiej, z którą jak do tej pory zgarnia świetne oceny za występy.

Jednak o wiele głośniej było o Michale Danilczuku w poprzedniej edycji „Tańca z gwiazdami”, gdy stworzył on pierwszą jednopłciową parę w polskiej edycji programu, występując z Jackiem Jelonkiem - gwiazdą gejowskiego show „Prince Charming”, w którym o jego serce walczyło trzynastu homoseksualnych mężczyzn. Michałowi Danilczukowi i Jackowi Jelonkowi udało się dojść aż do finału 13. edycji „Dancing with the stars”, gdzie ostatecznie musieli uznać wyższość Ilony Krawczyńskiej i Roberta Rowińskiego.