„The Office PL”. Pracownicy Kropliczanki wracają do akcji jesienią! Co się wydarzy w Siedlcach?

Co się wydarzy w 3. sezonie „The Office PL”?

Patrycja, szefowa z Warszawki wpada na sensowny pomysł rozwinięcia biznesu. Chce poszerzyć katalog Kropliczanki, która dotychczas produkowała wodę w butelkach, o popularny w wielu kręgach energetyk. Nowy produkt oznacza mnóstwo dodatkowych zadań dla ekipy z Siedlec. A wszystko to spada na barki załamanego tym pomysłem Michała, ale… z szefową z Warszawy się nie dyskutuje. Tym samym rozpoczyna się jego walka o przetrwanie na stanowisku prezesa Kropliczanki. Ile dni dzieli nas od następnego wypadku? Humor bez cenzury i bez względu na poprawność polityczną – to to, za co kochamy THE OFFICE PL.