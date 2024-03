To on był pierwszą miłością Roksany Węgiel. Białoruski piosenkarz wyrósł na niezłego przystojniaka!

Tak dziś wygląda pierwsza miłość Roksany Węgiel

Roksana Węgiel już od kilku lat jest jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wszystko zaczęło się w 2018 roku, gdy w wieku zaledwie 13 lat wygrała 1. edycję „The Voice Kids” oraz 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Obecnie oprócz kolejnych muzycznych dokonań Roxie Węgiel, wiele się mówi o jej życiu uczuciowym. Dziś tworzy ona z narzeczonym Kevinem Mglejem jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Nie każdy jednak może sobie zdawać sprawę, że o 9 lat starszy producent muzyczny nie jest pierwszą wielką miłością 19-latki.

Kilka lat temu Roxie spotykała się z urodzonym 12 lutego 2004 roku białoruskim piosenkarzem Danielem Yastremskim, którego poznała w trakcie wygranego przez nią 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci w 2018 roku. Uczucie między nastolatkami wydawało się być wyjątkowo silne. Niestety ich kontakt był mocno utrudniony przez dzielące ich kilometry. Białorusin myślał nawet o przeprowadzce do Warszawy, jednak finalnie nie doszła ona do skutku. Związek na odległość nie był pisany Roxie i Danielowi i w 2019 roku ich romantyczne relacja przeszła do historii.