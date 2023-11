Tomek Szczepanik i Anna Deko wygrali „Rytmy Dwójki”! Widzowie pokochali ten duet!

Usłyszeliśmy największe polskie przeboje – utwory, które na stałe zapisały się w historii polskiej piosenki. Każdy z przebojów jest ważny dla gwiazdy, która prezentowała go w programie. Wiąże się osobistą historią, wspomnieniem, ma wartość sentymentalną…. – Te utwory to małe arcydzieła – mówił w finale Marek Piekarczyk. – W tekstach tych piosenek jest mnóstwo mądrości i prawdy o człowieku, tak prosto i tak pięknie podanej.

Edyta Górniak, Natasza Urbańska, Alicja Węgorzewska, Lanberry, Tomson i Baron, Marek Piekarczyk, Tomasz Szczepanik i Rafał Brzozowski - to właśnie oni przez osiem ostatnich tygodni śpiewali w duetach z najciekawszymi, najbardziej utalentowanymi wokalistami stojącymi u progu wielkiej, muzycznej kariery.

„Rytmy Dwójki” FINAŁ - co się wydarzyło?

Publiczność w studio co tydzień wybierała najlepszy utwór odcinka. Siedem zwycięskich piosenek z całego cyklu trafiło do wielkiego finału. To spośród nich widzowie w głosowaniu SMS wybrali największy przebój „Rytmów Dwójki”.