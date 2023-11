„Rytmy Dwójki”. Taki będzie finał muzycznego show TVP! Zobacz zdjęcia. Widzowie zdecydują, kto wygra! Poświęcenie Edyty Górniak się opłaci?

Ciekawym akcentem wieczoru będą też osobiste wspomnienia Marka Sierockiego związane z gwiazdami programu. Dowiemy się m.in., co nastoletnia Edyta Górniak powiedziała Markowi Sierockiemu podczas spotkania na szkolnym korytarzu, za co Marek Sierocki zbeształ młodego Rafała Brzozowskiego, na jakiej pozycji w rodzinnej drużynie piłkarskiej gra Tomek Szczepanik oraz kto ma status najdłużej panującego jurora w Polsce. Największe emocje przyniesie jednak część konkursowa show!

Tuż po nich na scenie pojawi się tercet w składzie: Tomson, Baron i Kasia Dereń z przebojem „Gdybyś kochał, hej” zespołu Breakout. – To będzie dobry kawał rocka – powiedział Tomson, zapowiadając ten występ. Baron zaś dodał, że choć piosenka jest starsza niż Ci, którzy za chwilę go wykonają, to doskonale wpisuje się w formułę „Rytmów Dwójki” – programu, który lubi zaskakiwać nieoczywistym repertuarem.

Jako przedostatni duet wieczoru zaprezentują się: Rafał Brzozowski i Malwina Kusior. – Bardzo jesteśmy wzruszeni, że dostaliśmy przepustkę do finału – powiedział Rafał Brzozowski tuż przed wejście na scenę. – Przez myśl mi nie przeszło, że akurat tą piosenką wygramy odcinek, bo to piękna, ale bardzo spokojna ballada… – dodał.

Konkursową stawkę zamknie Natasza Urbańska w duecie z Karoliną Wójtowicz. Dziewczyny brawurowo wykonają „Wielką wodę” z repertuaru Maryli Rodowicz. Na marginesie tego występu Natasza powróci wspomnieniami do początków swoje kariery, gdy marzyła o tym, by wziąć do ręki mikrofon. – Wtedy tak naprawdę byłam tancerką i zawsze w tym drugim, trzecim rzędzie komuś towarzyszyłam jako tło marząc, że kiedyś chciałabym z tym mikrofonem stanąć z przodu – powiedziała, dodając, że to marzenie miało się wkrótce spełnić.