Tureckie seriale. Zmiany w programie TV! Obejmą „Dziedzictwo” i „Złoty chłopak”. Co z „Akacjowa 38” i „Zakazany owoc”?

Uwaga, fani tureckich seriali! Telewizja Polska podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w programie TV. Co to oznacza dla ulubionych seriali widzów? Zmiany obejmą bowiem przede wszystkim serial „Dziedzictwo” (tur. „Emanet”) oraz nową produkcję pt. „Złoty chłopak”! Co z resztą, czyli „Akacjowa 38” i „Zakazany owoc”?