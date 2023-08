„Viki Gabor: Mój świat”. Serial dokumentalny o Viki Gabor na antenie TVP HD. Warto obejrzeć?

Czym jest serial „Viki Gabor: Mój świat”?

„Viki Gabor: Mój świat” to ośmioodcinkowy dokument o młodej, charyzmatycznej piosenkarce. W filmie Viki Gabor opowiada o swojej metamorfozie z nieśmiałej dziewczynki do idolki pokolenia Z. Piosenkarka opowiada, jak to jest w wieku 15 lat słyszeć siebie w radiu czy też zobaczyć na Time Square. O czym wtedy marzy? Kiedy płacze, a co ją bawi? Skąd czerpie siłę, by głośno mówić o swoim romskim pochodzeniu? W serialu widzowie zobaczą świat oczami Viki. Poznają młodą gwiazdę taką, jaka jest na co dzień, wśród swoich najbliższych: rodziny, przyjaciół i znajomych.