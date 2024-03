„Warsaw Shore 20”. Nowi uczestnicy w programie! Kim są? Trybsonowie i Śmietana znowu w show!

Legendy wracają do programu!

„Warsaw Shore” to program kultowy

„Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” od 2013 roku dostarcza niezapomnianej rozrywki widzom MTV Polska, a tym co niezmiennie rozbudza emocje wśród fanów jest skład ekipy. W 20. edycji programu zobaczymy uczestników znanych z pierwszych sezonów, w tym Trybsonów, Małą Anię, Śmietanę czy Stiflera. Do programu dołączyła także, czwórka zupełnie nowych osób. Kim są debiutanci, którzy rozpoczęli przygodę życia w towarzystwie legend formatu?

Po zapoznaniu się weteranów programu z nowymi uczestnikami, ekipa Warsaw Shore wchodzi w kolejny etap pełen emocji i niespodzianek – wyjście do klubu. Atmosfera robi się gorąca, kiedy okazuje się, że wszystkie dziewczyny uległy urokowi Jeza. Każda z nich próbuje znaleźć swój sposób by uwieść niedostępnego uczestnika. Następują też pierwsze dramy, a sytuacja nabiera tempa, kiedy Ola, Lena, Angelika i Jaz uświadamiają sobie, że mają wspólną historię w postaci byłego ekipowicza - Kamila. Mały coraz bardziej interesuje się Magdą i ostatecznie kończy wieczór z nią w łóżku.

Po szalonej nocy, ekipę Warsaw Shore czeka prawdziwa niespodzianka. Do domu wchodzą legendy formatu – Eliza i Trybson. Uczestnicy poznają historię pary oraz kultowego „Krzycz Trybson”. Aby zapewnić ekipowiczom dodatkową dawkę adrenaliny, Trybsonowie zabierają ich na emocjonujący skok na bungy. Po powrocie do willi czeka na nich jeszcze jeden gość, dobry znajomy Trybsona - Śmietana. Uczestnik od razu budzi zainteresowanie Oli, która szybko przystępuje do działania. Czy Śmietana oprze się wdziękom uczestniczki? Tego dowiecie się oglądając kolejny odcinek Warsaw Shore.