„Warsaw Shore” powraca z 20. sezonem! Nowe osoby w składzie „Ekipy z Warszawy”!

10 lat „Warsaw Shore”

To już 10 lat imprez z „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” ! Zdjęcia do jubileuszowej 20. edycji programu MTV Polska odbywały się w Warszawie, a ekipa bawiła się na terenie specjalnie przygotowanej posiadłości, oraz w najpopularniejszych klubach stolicy. Jak zdradza produkcja, w tym wyjątkowym sezonie nie ma rzeczy niemożliwych, a widzowie mogą wypatrywać powrotu bohaterów z pierwszych edycji show. Do programu wrócą między innymi Trybsonowie, Mała Ania, Stifler i Śmietana .

Nowe osoby w ekipie!

W 20. odsłonie programu wzięło udział dziesięć osób, w tym uczestnicy znani z poprzednich edycji – Patryk Spiker, Aleksandra Okrzesik, Lena Majewska, Angelika Kramer i Marcin „Mały” Pastuszka . Do programu po przerwie wrócił również Jeremiasz „Jez” Szmigiel . Do obsady dołączyło czworo nowych uczestników – Diana Mościcka, Magda Pawińska, Grzegorz Tomaszewski i Olaf Majewski . Produkcja programu podkreśla, że widzowie mogą liczyć na wielkie powroty, a w składzie ekipy zobaczymy jeszcze innych uczestników, którzy zapisali się na kartach historii programu.

Kiedy premiera „Warsaw Shore 20”?

Czym jest „Warsaw Shore”?

„Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” to polski program typu reality show, który już od 10 lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Tytuł opiera się zagranicznym formacie „Ekipa z New Jersey”, a pierwszy sezon wyemitowano w 2013 roku. Uczestnicy wybierani są na drodze castingu i podczas nagrań mieszkają we wspólnej willi. Łączy ich przede wszystkim zamiłowanie do imprez, które są tematem przewodnim programu.