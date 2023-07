Weronika Parys grała Kasię Cieplak w „Plebanii”. Dzisiaj jest dorosła! Zobaczcie, jak się zmieniła!

Kim jest Weronika Parys?

Rówieśnicy bardzo mi dokuczali, co było dodatkową motywacją do odejścia z serialu. Dlatego już jakiś czas przed „podmianką” chciałam zrezygnować, ale nie bardzo była taka możliwość. Aż w końcu w pewnym momencie produkcja serialu chciała zmian i wtedy bardzo pokojowo się rozstaliśmy. (...) Często dogadywali mi nawet dorośli i zakładali, że skoro gram w takim serialu, to sama jestem osobą silnie prawicową i konserwatywną.

Weronika Parys urodziła się 14 września 1994 roku w Warszawie. Gdy dołączyła do obsady „Plebanii” , miała zaledwie 5 lat! W serialu wcielała się w Kasię Cieplak, siostrzenicę proboszcza i córkę Krystyny (Bernadetta Machała-Krzemińska). Popularny serial zapewnił jej ogromną rozpoznawalność, co jednak w pewnym momencie stało się uciążliwe. Niestety, Weronika Parys spotkała się także z ogromnym hejtem; rówieśnicy nie dawali jej żyć, a dorośli... wyśmiewali, że gra w katolickim serialu! Jak w 2017 roku przyznała w rozmowie z „Faktem” :

Co dzisiaj robi Weronika Parys?

Weronika Parys po raz ostatni w „Plebanii” pojawiła się w 2010 roku. Nową Kasią wówczas została Olga Kalicka. Weronika Parys co prawda jeszcze miała szansę zagrać epizod w serialu „Na dobre i na złe”, jednak na aktorską karierę się nie zdecydowała. Zamiast tego miała szansę wyjechać do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez rok mieszkała i szlifowała język.

O czym była „Plebania”?

Blaski i cienie życia na prowincji we wschodniej Polsce na przykładzie mieszkańców wsi Tulczyn. Tytułową plebanię zamieszkują ksiądz proboszcz, gospodyni Józefina, jej córka Halina i zięć Zbigniew oraz ich córka Ewa. Na plebani zatrzymują się także młody zbuntowany wikary Adam i siostra proboszcza Krystyna. Tutaj splatają się losy bohaterów serialu, koncentruje się większość miejscowych zdarzeń, problemów i konfliktów. To miejsce do którego przychodzi się, by rozwiać wątpliwości, otrzymać dary, zostawić ból, postawić pytania, czerpać nadzieję.