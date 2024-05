Piotr Polk niczym James Bond na planie nowej produkcji! Komisarz Możejko z „Ojca Mateusza” zrzucił mundur dla biznesu w serialu „Zdrada”

Klimat w „Zdradzie” jest zupełnie inny niż ten, do którego przywykłem przez ostatnie lata. Scenariusz jest ciekawy i mam nadzieję, że go nie zepsujemy - powiedział ze śmiechem aktor. - Gram tu biznesmena, który do swojego ogromnego bogactwa doszedł sam, a potem żeby je utrzymać zaczął schodzić ze ścieżki prawa. Poza tym samotnie wychowuje syna, który po wypadku jest lekko niepełnosprawny. Z córką ma dziwne relacje i nie utrzymuje z nią częstego kontaktu. W końcu w ich rodzinie wydarza się coś co burzy ten porządek i spokój. To sprawia, że każda z postaci wstępuje na ścieżkę zdrady - opowiedział o swojej postaci Piotr Polk.