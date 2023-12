„Wspaniałe stulecie”. Cansu Dere wcielała się w Firuze. Jak dziś wygląda? Zobacz zdjęcia tureckiej piękności!

Tak dziś wygląda serialowa Firuze! Cansu Dere zachwyca z okładek magazynów!

Na czym polega fenomen tureckich seriali? Odpowiedzieć na to pytanie jest niezwykle trudno, jednak łatwo jest wskazać produkcję, od której zaczął się szał na tureckie telenowele. To serial kostiumowy „Wspaniałe stulecie”, który Telewizja Polska po raz pierwszy zaczęła emitować w latach 2011-2014. Okazał się wielkim sukcesem, który po dziś dzień gromadzi przed telewizorami liczne i nieustannie rosnące grono fanów.

„Wspaniałe stulecie” - o czym jest serial?

„Wspaniałe stulecie” to turecki serial telewizyjny, produkowany w latach 2011–2014. Serial przedstawia obrazy z życia dworu osmańskiego, w okresie panowania sułtana Sulejmana Wspaniałego i jego miłości do Roksolany (Hürrem). Serial skupia się na podbojach sułtana, intryg jego żony sułtanki Mahidevran przeciwko Hürrem i miłości jego siostry Hatice do późniejszego wielkiego wezyra - Ibrahima Paszy. Serial był ogromnym sukcesem w Polsce, gromadząc wierne grono fanów.