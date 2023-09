„Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem” odcinek 72. Kösem zostaje uwięziona, a do jej synów idą kaci! [STRESZCZENIE ODCINKA] Magdalena Bohdanowicz

Przed nami 72. odcinek tureckiego serialu „Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem”. Kösem mobilizuje mężów stanu do buntu przeciwko sułtanowi Mustafie. Za sprawą Halime, Kösem zostaje uwięziona, a do jej synów ruszają kaci. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 72. odcinku serialu „Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem”.