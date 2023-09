„Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem” odcinek 73. Kösem i synowie ocaleni, Halime i Mustafa w areszcie! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem” odcinek 73. w piątek, 8.09.2023, o godz. 11:00 w TVP Kobieta! - sprawdź

„Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem” - co się wydarzy w 73. odcinku?

Gotowi do działania kaci wchodzą do komnaty książąt. W ostatniej chwili wycofują się jednak na rozkaz Davuda paszy. Mustafa i Halime trafiają do lochu. Osman zostaje sułtanem. Safiye próbuje skłócić sułtana z jego przybraną matką. Przepaść między Osmanem a Kosem staje się coraz większa. Nowy sułtan szykuje się do wojny z Rzeczpospolitą.

