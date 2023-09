„Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem” odcinek 88. Murad odsuwa Kösem od władzy! Sułtanka jest wściekła i szuka winnych [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem” odcinek 88. w sobotę, 23.09.2023, o godz. 11:00 w TVP Kobieta! - sprawdź

„Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem” - co się wydarzy w 88. odcinku?

sułtan Murat IV nakazuje spahisom, ulemom i ludowi zgromadzić się przy jednej z bram pałacu Topkapi, gdzie ogłasza koniec władzy swojej matki i zmusza poddanych do złożenia sobie przysięgi wierności.

Kösem jest wściekła. W złości tłucze lustro i nie chce widzieć się z nikim. Postanawia pomówić z synem.

- Mieszkam pod tym dachem od trzydziestu lat. W tym czasie nie było dnia, aby moi przeciwnicy i zdrajcy nie próbowali mnie zniszczyć, złapać w pułapkę. Robili rzeczy, o których nie pomyślałby sam diabeł! Ale po raz pierwszy wykorzystali mojego syna przeciwko mnie... - wskazuje.

- Nie wierzysz we mnie tak bardzo, że kiedy postanawiam zakończyć twoją regencję myślisz, że to sprawka twoich wrogów - odpowiada jej Murad.

- Tak, oni chcą, abyśmy stali się wrogami. Jak mogłeś mi to zrobić? Jak mogłeś zrobić to swojej matce?!