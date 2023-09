Z tej strony Wiesława Nowobilskiego z „Nasz nowy dom” nie znacie. Mógł zostać drugim Adamem Małyszem!

Nigdy nie załamuję rąk

Jestem góralem! U nas jest to dziedziczne (uśmiech - przyp. red.). Mój dziadek, ojciec i wujek robili budowlankę. Dziadek był cieślą i pamiętam, że jak tylko miałem wolną chwilę to szedłem do niego i podpatrywałem, jak robi więźby dachowe i buduje domy. Górale znani są z tego, że sami potrafią dużo zrobić przy domu i w gospodarstwie, a przede wszystkim wszyscy lubimy drewno. Bardzo się cieszę, kiedy w programie remontujemy drewniany budynek, bo wtedy wiem, że mogę w nim zrobić wszystko. Uwielbiam stawiać dachy i przebudowywać ściany z drewna.

To prawda! Takich sytuacji jest dużo. Kobiety proszą mnie do tańca, a ja nigdy nie odmawiam. Muszę powiedzieć, że niektóre tańce, których uczyłem się programie były bardzo trudne i nie pamiętam już kroków. Na szczęście były też i łatwiejsze. Te mogę tańczyć z partnerkami do dziś i sprawia mi to przyjemność.

- Jeździ Pan na nartach?

Kiedyś jeździłem, nawet skakałem na skoczni w Zakopanem! Byłem jeszcze w podstawówce i należałem do klubu WKS Zakopane. Nie była to jednak Wielka Krokiew, bo byłem jeszcze dzieckiem i nie chcieli nas tam wpuścić. Skakaliśmy z najmniejszej skoczni. Była to tzw. dwudziestka. To była fajna przygoda, ale jak skończyłem podstawówkę i poszedłem do szkoły średniej to musiałem zrezygnować, bo nie było już na to czasu.

- Ile wynosi Pana rekord życiowy?

Zdaje się 21 metrów. Wtedy było to dla mnie bardzo dużo, ale do Małysza i Stocha jeszcze mi trochę brakuje (uśmiech - przyp. red.). Miałem wtedy 13-14 lat i dobrze to pamiętam. To były całkiem inne czasy i rodzice musieli do tego sporo dokładać. Mieli też gospodarstwo rolne, więc musiałem im pomagać w polu. Nie było czasu na sport.

- Co Pan będzie robił po zakończeniu nagrań do programu?