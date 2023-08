„Zakazany owoc”. Halit żyje i powróci do serialu? Wyjaśniamy jedną z największych zagadek tureckiego serialu

Tureckie seriale w polskiej telewizji. Co oglądać?

Talat Bulut - kim jest gwiazdor tureckiego serialu „Zakazany owoc”?

Jego postać w ostatnim czasie została uśmiercona w makabryczny sposób . Fani tureckiej telenoweli z trudem wierzyli w to, co się działo na ekranie !

Talat Bulut to turecki aktor, który karierę zaczynał blisko 50 lat temu . Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola zuchwałego biznesmena Halita Arguna z serialu „ Zakazany owoc ”.

Turecki gwiazdor bohaterem wielkiego skandalu. To koniec jego kariery?

Tragiczny finał, a także to, co się działo w kolejnych odcinkach i afera w którą zamieszany był odgrywający Halita aktor, wywołało wśród fanów dyskusję, czy aby na pewno serialowy biznesmen nie żyje. Jaka jest prawda? Zapraszamy do galerii, gdzie publikujemy odpowiedzi na nurtujące fanów pytania!