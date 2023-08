„Zakazany owoc” odcinek 274. Hasan Ali pomoże Ender i Sahice w zamian za udziały w holdingu. Pozbawi je firmy! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Zakazany owoc” odcinek 277. w piątek, 4.08.2023, o godz. 17:15 w TVP2! - sprawdź

Hasan Ali obiecuje pomoc Ender i Sahice, lecz w zamian chce ich udziałów w holdingu. Panie opuszczają więzienie, lecz Hasan Ali zabrania wpuszczać je do budynku.

Przed nami 273. odcinek serialu „Zakazany owoc”. Sahika także trafia do więzienia! Ender i Yildiz pobiją ją w celi? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 273. odcinku „Zakazanego owocu”.

Teść wyjaśnia Yildiz, co ma robić, by jej związek z Cagatayem nadal był udany. Ender i Sahika zwierają szyki, by odegrać się na Hasanie Alim.