„Zakazany owoc” odcinek 281. Ender i Sahika informują Mahmuta, że Hasan Ali zabił jego ojca! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Zakazany owoc” odcinek 281. w środę, 16.08.2023, o godz. 17:15 w TVP2! - sprawdź

Cansu flirtuje z Mahmutem. Nurgul przenosi się do Yildiz, gdzie wywołuje zamieszanie, a potem do Zehry, co kończy się kłótnią z Mertem.