„Zakazany owoc”. Zeynep powróci do serialu! Rozwiodła się z Alihanem? Krzysztof Połaski

Turecki serial „Zakazany owoc” jeszcze nie raz zaskoczy widzów! Chociaż nikt się tego nie spodziewał, do serialu powróci... uwielbiana przez widzów Zeynep! Rozwiodła się z Alihanem? Sprawdźcie, co czeka was w przyszłości w „Zakazanym owocu”!