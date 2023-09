„Zakazany owoc” odcinek 300. Yildiz przenosi się do domu Hasana Alego! Ender ma dość Sahiki [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Zakazany owoc” odcinek 300. we wtorek, 12.09.2023, o godz. 17:15 w TVP2! - sprawdź

Yildiz przenosi się do domu Hasana Alego. Sahika wykorzystuje Halit Cana, by zbliżyć się do Hasana Alego. Próby pogodzenia Yildiz z Cagatayem spełzają na niczym.