„Zakazany owoc”. Serialowy Cagatay będzie tatą w prawdziwym życiu! Berk Oktay wraz z żoną Yıldız Çağrı Atiksoy potwierdzili radosne nowiny

VOD TVP „Zakazany owoc” - gdzie oglądać serial?

W Polsce emisja serialu „Zakazany owoc” rozpoczęła się w czerwcu 2022 r. Turecką telenowelę na antenie TVP2 można oglądać od poniedziałku do piątku, o godz. 17:15. „Zakazany owoc” jest również dostępny za darmo online, w serwisie TVP VOD .

O czym jest „Zakazany owoc”?

Serial „Zakazany owoc” (org. „Yasak Elma”) to turecka produkcja z 2019 roku. Początkowo, fabuła koncentrowała się na losach dwóch sióstr. Jedna z nich - Yildiz - pragnęła życia w bogactwie. Jej marzenie spełniło się, gdy poznała Ender, żonę bogatego biznesmena Halita. Wkrótce Yildiz zawarła z Ender układ: miała uwieść jej męża, co jej się udało! Sprytna blondynka została żoną Halita, ale Ender poprzysięgła zemstę!

Berk Oktay i Yıldız Çağrı Atiksoy spodziewają się dziecka

Co ciekawe, w prawdziwym życiu Berk Oktay również ma żonę o tym samym imieniu - Yıldız, z którą ożenił się po nieprzyjemnym rozwodzie z pierwszą żoną. W przeciwieństwie do odgrywanego przez siebie bohatera, ma raczej powody do radości aniżeli smutku. Berk Oktay i Yıldız Çağrı Atiksoy zostali przyłapani przez dziennikarzy w trakcie zakupów i... potwierdzili radosne nowiny! Jak zdradziła ukochana aktora, obecnie są w końcówce pierwszego trymestru.