Zakończyły się zdjęcia do nowej produkcji Polsatu, a efekty już jesienią! „W serialu „Krew” nic nie jest oczywiste!” Michał Skuza

„Krew” to nowy serial telewizji Polsat, którego premiera nastąpi już na jesieni! Właśnie zakończyły się zdjęcia do produkcji. Sprawdź co wiemy!