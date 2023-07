„Zawsze warto”, czy „Fala zbrodni”? Takiego końca tych seriali nikt się nie spodziewał! Urwana fabuła to dopiero początek!

Zakończenia polskich seriali

Fala zbrodni - serial niedokończony

Pamiętacie serial Fala zbrodni , który w 2003 roku zaczęła emitować telewizja Polsat? Internauci wskazali tę produkcję jako jedną z najgorzej zakończonych. Okazuje się bowiem, że emisja nagle została przerwana. Nie miała więc ona żadnego sensownego zakończenia. Ostatni odcinek nic widzowi nie wyjaśnił. Widzowie do dziś nie wiedzą jak skończy się wiele wątków, w tym m.in. porwania podopiecznej Sieradzkiego.

Zakończenie serialu "Zawsze warto"

Julia Wieniawa, Katarzyna Zielińska i Weronika Rosati to aktorki, które wcieliły się w główne role w serialu Zawsze warto , który w latach 2019-2020 emitowany był na antenie Polsatu. Wydawać by się mogło, że ta nazwiska wróżą produkcji wielki sukces. w rzeczywistości jednak nie zdecydowano się na trzeci sezon serialu.

W 2020 roku dyrektor programowa Polsatu, Nina Terentiew w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl zdradziła, że stacja na razie nie planuje nowych odcinków Zawsze warto.

>Niewątpliwie pandemia wpłynęła na weryfikację naszych planów produkcyjnych - mam na myśli nie tylko seriale, ale również filmy i rozrywkę - obecnie jesteśmy na etapie nowego planowania i dostosowywania ramówki stacji do nowej rzeczywistości nie tylko rynkowo-reklamowej, ale do wszystkiego co się zmieniło wokół nas - tłumaczyła.