„Złoty chłopak” odcinek 104. Trwają przygotowania do ślubów. Seyran i Ferit potajemnie się spotykają! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Czas na 104. odcinek tureckiego serialu „Złoty chłopak”. Wszyscy szykują się do ślubu Suny, zaś Zerrin z córką przybywają do rezydencji by pomówić o ślubie Pelin i Ferita. Dziewczyna szybko traci złudzenia i zostaje odarta z wizji szczęśliwego małżeństwa... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 104. odcinku „Złotego chłopaka”.