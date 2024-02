„Złoty chłopak” odcinek 112. Seyran wymyka się z domu i zakrada do Ferita. W jego objęciach staje się kobietą! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Przed nami 112. odcinek tureckiego serialu „Złoty chłopak”. Kazim wraca do domu i oświadcza żonie, że wydał Sunę za mąż. Seyran jest załamana i ma pretensje do ciotki. Wykrada się z domu i przychodzi do Ferita. W jego objęciach staje się kobietą... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 112. odcinku „Złotego chłopaka”.