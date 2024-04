„Złoty chłopak” odcinek 159. Suna mówi Kayi, że to koniec! Kazim z rodziną mają opuścić rezydencję! [STRESZCZENIE ODCINKA]

159. odcinek serialu „Złoty chłopak” w poniedziałek, 15.04.2024:

Streszczenie 159. odcinka „Złoty chłopak”:

Ferit szuka Seyran. Kazim przeprowadza rozmowę z Hattice. Ma do ciotki pretensje o to, że nie broniła go przed ojcem, który go katował. Suna postanawia odejść, skoro nie doszło do ślubu. Mówi Kayi, że to koniec. Latif zawiadamia Kazima, że on i jego rodzina mają się wynieść z posiadłości. Kazim jest wściekły i poprzysięga zemstę.