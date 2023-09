„Złoty chłopak” odcinek 16. Ferit czuje się oszukany przez Seyran! Postanawia zadzwonić do Pelin [STRESZCZENIE ODCINKA]

„

Telenowela znad Bosforu pt. „Złoty chłopak” (tur. Yalı Çapkını) doczekała się w Turcji 1 sezonu, na który składa się 36 odcinków trwających ok. 2 godz. każdy. To oznacza, że polscy widzowie mogą zacierać ręce - jak na polskie standardy, szykuje się sporo odcinków!

Halis Korhan, właściciel dużego holdingu jubilerskiego, mimo że przekazał zarządzanie firmą synowi Orhanowi i najstarszemu wnukowi Fuatowi, nadal podejmuje najważniejsze decyzje w firmie. Gdy z Ameryki wraca młodszy wnuk Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się dość nieodpowiedzialnie i wiedzie życie utracjusza. Misję znalezienia mu żony powierza synowej İfakat. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i jego pięknych córek, Suny i Seyran. İfakat decyduje, że Suna jest odpowiednią dziewczyną dla Ferita, rodzina Korhan udaje się do Gaziantep, aby poprosić Sunę o rękę. Jednak wcześniej Ferit przypadkowo spotyka Seyran i to ją postanawia poślubić.