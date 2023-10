„Złoty chłopak” odcinek 32. Ferit nalega na Seyran i wypytuje o nią Yusufa. Chłopak opowiada mu obelżywe kłamstwa! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Co się wydarzy w 32. odcinku tureckiego serialu „Złoty chłopak”? Ferit nalega na Seyran, by dotrzymali obietnicy i postarali się o wnuka. Dziewczyna kompletnie nie jest ku zbliżeniom skłonna! Niestety, próbując ustalić przyczynę tego stanu Ferit wpada na pomysł wypytania Yusufa. To, co ten mu opowiada urąga jej czci! Sprawdź, co jeszcze się wydarzy w 32. odcinku „Yalı Çapkını”!