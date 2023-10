„Złoty chłopak” odcinek 38. Cała prawda o zdjęciu wychodzi na jaw. Ferit boleśnie przekonuje się o sile dziadka! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„

Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku „Złoty chłopak”:

Streszczenie 38. odcinka „Złoty chłopak”:

Ferit bije też Yusufa, który idzie na skargę do Kazima. Informuje go, że zdjęcia Ferita zamieszczone w prasie są nowe. Wściekły Kazim udaje się do Halisa i oświadcza, że wobec takiej hańby, zabiera do siebie obie córki. Halis prosi go o zwłokę. W obecności całej rodziny pyta o te zdjęcia Seyran, która wyznaje prawdę. Halis policzkuje Ferita tak mocno, że ten pada na ziemię.