„Złoty chłopak” odcinek 48. Ferit godzi zwaśnione rodziny, a Seyran nie chce dotrzymać słowa. Yusuf wpada na trop! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Co się wydarzy w 48. odcinku tureckiego serialu „Złoty chłopak”? W domu na wsi zjawiają się obie rodziny i służba pracująca na co dzień u Korhanów, a Halis godzi się z Kazimem. Sultan i Ferit wymykają się, co zwraca uwagę Yusufa... Sprawdź, co się wydarzy w 48. odcinku „Yalı Çapkını”!