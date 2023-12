„Złoty chłopak” odcinek 73. Matka Pelin postanawia, że Ferit odpowie za to, że jej córka czuje się zhańbiona! [STRESZCZENIE ODCINKA]

73. odcinek serialu „Złoty chłopak” w piątek, 8.12.2023:

Streszczenie 73. odcinka „Złoty chłopak”:

Seyran i Suna wyjeżdżają z Asuman do letniego domku, by ta mogła odetchnąć po kłótni z Fuatem. Seyran umawia się z Feritem, że on i Abidin podstępem przywiozą tam Fuata i pogodzą parę. Asuman wpada w poślizg i auto ląduje w rowie. Mężczyźni dowiadują się, że droga jest zablokowana z powodu wypadku. Przeżywają chwile grozy, ale na szczęście kobietom nic się nie stało _ poważny wypadek miał tam miejsce wcześniej. Kazim przychodzi nieproszony do siedziby firmy Korhanów i Halis przydziela mu tam pokój na jego własne biuro. Matka Pelin postanawia, że Ferit odpowie za to, że jej córka czuje się zhańbiona.